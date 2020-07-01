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Aktüel

Fransa, NATO Deniz Muhafızı Harekatı'na katkısını askıya aldı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 14:49:56 -
Fransa, NATO Deniz Muhafızı Harekatı'na katkısını askıya aldı

PARİS (AA) - Fransa'nın NATO Deniz Muhafızı Harekatı'na verdiği katkıyı askıya aldığı belirtildi.

L'Opinion gazetesinin haberine göre, Fransa'nın NATO Daimi Temsilcisi Muriel Domenach, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e dün gönderdiği mektupta, ülkesinin NATO Deniz Muhafızı Harekatı'na verdiği katkıyı askıyı aldığını bildirdi.

Domenach, Fransa'nın, operasyona katılan gemilerin davranış kurallarının ve Deniz Muhafızı Harekatı'yla Avrupa Birliği'nin İrini operasyonu arasında iş birliği şartlarının açıklığa kavuşturulmasını beklediğini ifade etti.

Bu kararın "Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği" iddiasının ardından alındığı belirtildi.

Stoltenberg, söz konusu iddiaya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, "İddialar, iki NATO üyesini ilgilendiriyor. Söz konusu iki NATO üyesinin olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin çok farklı görüşleri bulunuyor. Bu nedenle NATO askeri yetkilileri, olayın detaylarını netleştirmek için çalışma yürütüyor." diye konuşmuştu.

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