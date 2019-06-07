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Fransa Milli Takımı Türkiye'ye ayak bastı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında yarın A Milli Futbol Takımımız ile karşılaşacak olan Fransa Milli Takımı Konya'ya geldi.

07 Haziran 2019 Cuma 16:46
Fransa Milli Takımı Türkiye'ye ayak bastı

Fransa Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı maç için Konya'ya geldi.

Özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen kafile, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.

Saat 18.00'de basın toplantısı düzenlenecek

Takımı karşılamaya gelen bazı taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirip sevgi gösterisinde bulundu.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

Fransa, toplantıdan sonra statta basına kapalı antrenman yapacak.

 

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 16:46
  1. Fransa Milli Futbol Takımı
  2. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri
  3. Konya Havalimanı
  4. Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps
  5. Konya Büyükşehir Belediye Stadı

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