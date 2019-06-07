Fransa Milli Futbol Takımı, Konya'da
Fransa Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Konya'da A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak07 Haziran 2019 Cuma 16:28
KONYA (AA) - Fransa Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı maç için Konya'ya geldi.
Özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen kafile, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.
Takımı karşılamaya gelen bazı taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirip sevgi gösterisinde bulundu.
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek.
Fransa, toplantıdan sonra statta basına kapalı antrenman yapacak.
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