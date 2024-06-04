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Dünya Fransa meclisinde: Kabine toplantısı sırasında bir milletvekili Filistin bayrağı açtı... Oturuma ara verildi
Dünya

Fransa meclisinde: Kabine toplantısı sırasında bir milletvekili Filistin bayrağı açtı... Oturuma ara verildi

Yeniakit Publisher
2024-06-04 19:23:00 -
Fransa meclisinde: Kabine toplantısı sırasında bir milletvekili Filistin bayrağı açtı... Oturuma ara verildi

Fransa'da muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Rachel Keke'nin Ulusal Meclis'te Filistin bayrağı açmasının ardından hükümete soru faslına ara verildi.

Fransa'da muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Rachel Keke'nin Ulusal Meclis'te Filistin bayrağı açmasının ardından hükümete soru faslına ara verildi.
Paris'te bulunan Ulusal Meclis'te hükümete soru faslı oturumu düzenlendi.

LFI Partisi milletvekilleri oturuma Filistin bayrağı renklerinde kıyafetlerle katılırken, Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) üyeleri Fransa bayrağı renklerinde atkı taktı.

Soru faslı devam ettiği sırada LFI Milletvekili Keke, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazzelilerle dayanışmasını göstermek amacıyla Filistin bayrağı açtı.
Muhalif milletvekilleri Keke'yi alkışlarken, Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet oturuma ara verdi.

LFI Partisi Milletvekili Sebastien Delogu da meclis oturumunda Filistin bayrağı açtığı için 15 gün uzaklaştırma cezası almıştı.
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