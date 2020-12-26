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Dünya Fransa koronavirüs yüzünden ağır bedel ödüyor
Dünya

Fransa koronavirüs yüzünden ağır bedel ödüyor

Fransa’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 146 kişinin daha yaşamını yitirmesi ile toplam can kaybı 62 bin 573 çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 23:08:00 -
Fransa koronavirüs yüzünden ağır bedel ödüyor

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 93 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 550 bin 864’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 146 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının 62 bin 573 yükseldi. Ülke genelinde bin 96’sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 720 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

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