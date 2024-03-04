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Dünya Fransa kendine yakışan kararı verdi! Şimdi de o hakkı anayasasına koyan dünyada ilk ülke olacak... Büyük hata
Dünya

Fransa kendine yakışan kararı verdi! Şimdi de o hakkı anayasasına koyan dünyada ilk ülke olacak... Büyük hata

Yeniakit Publisher
2024-03-04 21:09:00 - 2024-03-04 21:10:15
Fransa kendine yakışan kararı verdi! Şimdi de o hakkı anayasasına koyan dünyada ilk ülke olacak... Büyük hata

Batı'nın sözde özgürlükçü ülkesi diye adlandırılan Fransa'da gündemi derinden sarsacak bir karar imza atıldı!

Fransa, dünyada kürtaj hakkını anayasasına ekleyen ilk ülke olmaya hazırlanıyor. Önerge meclista kabul edilirse 1958 anayasası 2008 yılından beri ilk kez revize edilecek. Değişikliğin sonunda anayasa kadınların kürtaj hakkını güvence altına almış olacak.

Fransa'da kürtajın anayasaya eklenmesi konusunu görüşmek üzere üst ve alt meclislerden milletvekilleri, Başkan Emmanuel Macron'un çağrısıyla Versailles Sarayı'nda özel bir oturumda bir araya gelecek.

Beklendiği gibi hükümetin önergesi beşte üç çoğunlukla kabul edilirse, o zaman ülkenin 1958 anayasası kadınların kürtaj özgürlüğünü güvence altına alacak şekilde revize edilecek.

Bu anayasada 1958'den beri yapılan 25'inci ve 2008'den bu yana yapılan ilk değişiklik olacak.

Anketler Fransız halkının yaklaşık yüzde 85'inin reformu desteklediğini gösteriyor.
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Muhalefet ise Macron'u seçim amaçları için anayasayı değersizleştirmekle suçluyor.

Eleştirmenler, revizyonun yanlış olmadığını ancak gereksiz olduğunu söylüyor ve zayıflamış başkanın bu davayı "solcu kimliğini güçlendirmek" ve "kürtaja karşı muhalefeti ortadan kaldırmak" için kullanmaya çalıştığını düşünüyorlar.

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