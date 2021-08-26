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Dünya

Fransa, Kabil Büyükelçisini çekiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Kabil Büyükelçisinin şimdilik Afganistan’da kalmayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 18:58:00 -
Fransa, Kabil Büyükelçisini çekiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Kabil Büyükelçisinin şimdilik Afganistan’da kalmayacağını bildirdi.

Macron, resmi ziyaret nedeniyle bulunduğu İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaptığı açıklamada, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı civarında meydana gelen patlamaların ardından bölgede güvenlik durumunun gergin olduğunu belirtti.

Duruma ilişkin ABD'li müttefikleriyle iş birliği içinde olduklarını aktaran Macron, Fransa’nın Kabil Büyükelçisini de tahliye edeceklerini söyledi.

Macron, “Güvenlik sebebiyle, Kabil büyükelçimiz şimdilik Afganistan’da durmayacak, Paris’ten işlerini yürütecek.” dedi.

Fransa olarak 2 bin 600 kişiyi tahliye ettiklerini ve bu konuda ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Macron, tahliyelere devam etmek istediklerini kaydetti.

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