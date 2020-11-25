  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa, internet devlerine dijital vergi için ihtarda bulundu
Aktüel

Fransa, internet devlerine dijital vergi için ihtarda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-25 23:27:19 -
Fransa, internet devlerine dijital vergi için ihtarda bulundu

PARİS (AA) - Fransa, Google, Facebook ve Amazon gibi büyük internet şirketlerine 15 Aralık'a kadar dijital hizmet vergisi ödemeleri için ihtarda bulundu.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni dijital vergi kapsamında söz konusu şirketlerin dijital olarak yapılan satışlardan elde ettikleri gelirlerin yüzde 3'ü kadar 15 Aralık'a kadar vergi ödemesi yapmaları istendi.

Hükümetin 2019’da ülke içinde 25 milyon avro, küresel olarak ise 750 milyon avronun üzerinde gelir elde eden şirketlerin dijital hizmetlerden sağlanan yüzde 3'lük vergi ödemeleri kapsamındaki bu kararı yönetim, ABD ile ticaret ihtilaflarını tırmandırmamak için bu yılın başında uygulamadı.

Fransa hükümetinin söz konusu kararından sonra ABD Başkanı Donald Trump, Paris yönetimini Fransız şarabı ve peynirlerine vergi artırımı getirerek dijital vergiye misilleme yapmakla tehdit etmişti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatında (OECD) uluslararası vergi kurallarının yeniden düzenlenmesin ve dijital şirketler için vergilerin netleştirilmesinin 2021’nin ortasına uzamasından dolayı Fransa söz konusu verginin Aralık 2020’de uygulanacağını açıklamıştı.

Fransa, OECD’de vergi konusunda bir anlaşma olursa söz konusu vergiyi geri çekeceğini de belirtmişti.

Öte yandan, gelecek yılın taslak bütçesinde Fransa yönetimi dijital vergiden 400 milyon avroluk bir gelir sağlamayı bekliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Topbaş'tan kötü haber
Siyaset

Kadir Topbaş'tan kötü haber

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş ve ailesinin koronavirüse yakalandığı ve hastanede tedavi altında tutulduğu öğrenil..
Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi'nde sevindiren gelişme
İSLAM

Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi'nde sevindiren gelişme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi'nde 2012'd3n yana yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlandığını duyurdu...
Fransa'dan skandal 'Dağlık Karabağ' kararı
Dünya

Fransa'dan skandal 'Dağlık Karabağ' kararı

Fransa Senatosu, yapılan oylamayla Fransız hükümetinden sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin" tanınmasını öngören teklifi 305 oy ile kabul ..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay