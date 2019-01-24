0553 313 94 23

Fransa ile İtalya arasındaki kriz büyüyor: Kim daha salak diye yarışmak istemiyoruz

Fransa AB Bakanı Nathalie Loiseau, İtalya Başbakan yardımcılarının Fransa'ya yönelik eleştirilerene cevap verdi: "Anlamsız açıklamalar. 'Kim daha salak' diye yarışma yapmak istemiyoruz."

24 Ocak 2019 Perşembe 01:04
Fransa ile İtalya arasındaki kriz büyüyor: Kim daha salak diye yarışmak istemiyoruz

İtalya ve Fransa hükümetleri arasında son haftalarda yapılan, birbirlerini eleştiren karşılıklı açıklamalarla başlayan diplomatik kriz yeni açıklamalarla giderek büyüyor.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49'uncu Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Fransa'nın BM Güvenlik Konseyindeki koltuğu AB'ye verilmeli. Eğer Fransa BM Güvenlik Konseyindeki yerini kullanılabilir bir hale getirmek istiyorsa bunu konuşalım ve Avrupa bağlamında yapalım." dedi.

Conte, Fransa'nın BM Güvenlik Konseyinin Daimi Üyesi olmasına atıfta bulunarak, "Hedefimiz, tek bir Avrupa ülkesine böyle önemli bir koltuğu vermek olmamalı." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı ayrıca, Fransa ve Almanya ile yaşadıkları sorunların ülkeler arasındaki dostluğa zarar vermemesi gerektiğini vurgulayarak, "İtalya ve Fransa ile İtalya ve Almanya arasında geleneksel bir dostluk var. Eğer bazı şeyleri tartışıyorsak, bu dostluğu etkilememeli." görüşünü savundu.

Öte yandan, Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Nathalie Loiseau da Paris'teki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilerin İtalya ile yaşanan krizle ilgili sorularını yanıtladı.

Sarı Yelekliler'e destek veren, Fransa'nın Afrika'da sömürgeci bir politika izlediğini ve bu yüzden cezalandırılması gerektiğini savunan İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio ve diğer Başbakan Yardımcısı İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin sözlerine cevap veren Loiseau, "Anlamsız açıklamalar. 'Kim daha salak' diye yarışma yapmak istemiyoruz. İtalya ile birlikte yapacak çok işimiz var ve bunları yapmaya devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Fransa, Di Maio'nun açıklamalarından dolayı hafta başında İtalya'nın Paris Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Diğer yandan İtalya Adalet Bakanı Alfonso Bonafede, terörizm suçundan aranan ve Fransa'da bulundukları tespit edilen 14 kaçağın iade edilmesi için Fransa'ya resmi talebin gönderildiğini ifade etti.

Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet ise France İnter radyosuna verdiği demeçte, söz konusu İtalyanların iadesine ilişkin kendilerine henüz bir talep gelmediğini söyledi.

Bu konuyla ilgili henüz somut bir çalışma yapmadığını aktaran Belloubet, "büyük bir dikkatle konuyu araştıracaklarını" ifade etti.

İtalya İçişleri Bakanı Salvini, geçen haftalarda Bolivya'da yakalanan firari komünist militan Cesare Battisti'nin Roma'ya getirilmesinden sonra yurt dışındaki kaçak tüm İtalyanların iadesi için girişimlerde bulunacaklarını açıklamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 01:04
  1. Fransa
  2. BM Güvenlik Konseyi
  3. İtalya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'deki silahlı saldırı
    1. ABD'deki silahlı saldırı
    2. Fransa ile İtalya arasındaki kriz..
    3. Nijerya'da Lassa sıtmasından 16 kişi..
    4. Putin, Türk Akımı ve Akkuyu için tarih..
    5. Chelsea Higuain'i kiraladı
    6. Fabrikada üzerine pamuk balyası..
    7. İtalya ve Fransa arasındaki kriz büyüyor
    8. "48. Uluslararası Rotterdam Film..
    9. Meksika ve Bolivya Venezuela lideri..
    10. Başakşehir'de iş yerinde yangın
    11. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
    12. AB Konseyi Başkanından Venezuela'nın..
    13. ABD Temsilciler Meclisinden Suriye..
    14. Belediye başkanı duyurdu! Suya indirim..
    15. FETÖ'nün "mahrem imamı" Balıkesir'de..
    16. Maçın ardından
    17. Rusya'dan Maduro'ya destek
    18. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk:..
    19. Cidde'de ilk sinema salonu pazartesi..
    20. Macron'dan tarihi çalışma! Fransa'da..
    Fırsatçılar milyonları böyle götürüyor: Biri başörtüsünü diğeri M. Kemal'i sömürüyor!
    Fırsatçılar milyonları böyle götürüyor: Biri başörtüsünü diğeri M. Kemal'i sömürüyor!
    İsmi bile hazır! Başkentte 'Yeni Bakanlık' kuruluyor
    İsmi bile hazır! Başkentte 'Yeni Bakanlık' kuruluyor
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!
    CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    PİAR Araştırma Şirketi'nden yine aynı martaval!
    PİAR Araştırma Şirketi'nden yine aynı martaval!
    Milyonları ilgilendiriyor! 180 TL'ye yükseldi
    Milyonları ilgilendiriyor! 180 TL'ye yükseldi