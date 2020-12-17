Fransa ile husumetimiz yeni değil

10-11 Aralık’ta Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nde bir kez daha görüldüğü üzere Fransa’nın Türkiye karşıtlığı politikasını, AB içinde bölünmelere yol açtığı halde inatla sürdürdüğünü vurgulayan Akın Özçer, şöyle devam etti: “Fransa’nın böylesine açık bir Türkiye husumetine yönelmesinin ya da bunu açığa çıkarmasının 11 Eylül’le başlayan ve düşman olarak komünizmin yerine İslam’ı koyan ABD kaynaklı Batı ideolojisinin ürünü olduğunu kabul etmek gerekir. Türk-Fransız ilişkilerinin, Fransa Türkiye’nin güvenlik ve refahını tehlikeye atan, egemenlik haklarını hiçe sayan politikasından vazgeçmediği ya da bu politikanın hiç işe yaramadığını görmediği sürece düzelmeyeceği yadsınamaz bir gerçek.”