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Dünya Fransa İçişleri Bakanı Darmanin 'aşırıcı belirti gösteren' 21 camiyi kapattıklarını söyledi
Dünya

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin 'aşırıcı belirti gösteren' 21 camiyi kapattıklarını söyledi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede "aşırıcı belirti gösteren" 21 caminin kapatıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 12:11:00 -
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin 'aşırıcı belirti gösteren' 21 camiyi kapattıklarını söyledi

Darmanin, konuk olduğu Fransız LCI televizyonunda, son dönemde 99 camide aşırıcılık şüphesiyle denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Söz konusu camilerden 21'inin kapatıldığını, 6'sının kapatılma sürecinin devam ettiğini belirten Darmanin, bu adımların "ayrılıkçı" yasa temelinde atıldığını ifade etti.

Darmanin kapatılan cami sayısıyla övündü

Darmanin, cumhuriyetçiler ve aşırı sağcıları ayrılıkçı yasanın maddelerini oylamadıkları için eleştirerek, yasa sayesinde Fransa tarihinde ilk defa bu sayıda cami kapatılmasıyla övündü.

Fransa'da denetim yapılan 36 camiye Cumhuriyet yasalarıyla ters düşmedikleri için dokunmadıklarını belirten Darmanin, bunlardan bazılarının dışarıdan fon almayı durdurduğunu, bir caminin de aşırıcılıkla suçlanan imamın görevine son verdiğini aktardı.

Darmanin, camilere yönelik denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yaklaştığı ülkede, Müslümanlara seslenen Darmanin, ülkede aşırıcılıkla bağlantılı ibadethanelerin az olduğunu, Fransa'daki Müslümanların geneliyle dertleri olmadığını savundu.

Fransa'da Müslümanlara yönelik tutum nedeniyle hükümete eleştiri

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Ekim 2020'de "ayrılıkçı" yasası olarak açıkladığı ve gelen tepkiler üzerine ismini "Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler" olarak değiştirdiği tasarı, ağustosta kabul edilmişti.

Yasa tasarısı, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyor.

 

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