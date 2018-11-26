Fransa Gezisi’ne Batı kör, sağır!
Taksim’e savaş muhabiri gönderen batı basını, Şanzelize’deki polis şiddetini görmüyor... Türkiye’deki hain tayfanın 2013’te başlattığı Gezi Parkı olaylarını, canlı yayınlarla veren Avrupa ve ABD basını, 9 gündür Fransa’da süren yangını görmüyor. Ülkenin dört bir yanında süren polis şiddetinde, 2 kişi ölürken 800 civarında gösterici yaralandı. Ancak iki yüzlü Batılılar tek bir açıklama bile yapmadı.26 Kasım 2018 Pazartesi 11:39
Oğuzhan Gültekin Ankara
Fransa’da, akaryakıt zamlarını halkın protesto etmesine polis orantısız güç kullanarak karşılık veriyor. Türkiye’de 2013 yılında Gezi Parkı olaylarını, Avrupa ve ABD basını yakından takip etmiş, Taksim’de başlayan olaylara canlı yayın araçları ve savaş muhabirleri göndermişti. Fransa’da 9 gündür süren eylemlere ve polisin protestoculara kullandığı orantısız güce kayıtsız kalan Avrupa ve ABD basını, bir kez daha çifte standardını ortaya koydu. Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, “Gezi Parkı olaylarında canlı yayın araçlarıyla gelen Avrupa basını ortalarda yok. Türkiye’ye karşı yaptırım uygularım tehditleriyle gelen Avrupa ülkeleri sesini çıkarmıyor. Fransa’da yaşanan olaylara kayıtsız kalıyor. Biran önce insan hakları teşkilatlarının olaylara müdahale etmesi gerekiyor” dedi.
“Olaylar için ülke olarak endişeliyiz”
“Fransa’da gerçekleşen olayları üzüntü içinde takip ediyoruz” diyen AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, “Bu görüntüler bizde olsaydı dünya ayağa kalkardı. Basın bu haberleri manşetlerden verirdi. Batılı ülkelerin liderleri endişelerini dile getirirlerdi. Türkiye’ye karşı yaptırım uygulayacaklarından bahsederlerdi. Fransa’da polisin protestoculara karşı orantısız güç uyguladığı, hatta orantısız gücün de üstünde kin ve nefretle yaklaştığını net olarak görüyoruz. Avrupa, medeniyeti kendisinde görüyor ama insan haklarını ihlal ettiğini kabul etmiyor. Aynı olayları mülteciler, sığınmacılar için de yapıyorlar. Birçok konuda insan hakları diye gırtlak patlatıyorlar ama iş kendilerine geldiğinde olayları örtbas etmeye çalışıyorlar. Fransa’daki olaylar için ülke olarak endişeliyiz. Biran önce insan hakları teşkilatlarının bu olaylara müdahale etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.
“Batı, Türkiye’ye karşı hep iki yüzlü”
ASSAM Güvenlik Uzmanı Ersan Ergür ise, “Avrupa’nın bu tutumu Türkiye ve İslam ülkelerine karşı ikiyüzlülüğünün net olarak göstergesidir. Gezi olaylarında canlı yayın araçlarının Türkiye’ye gönderilmesi, bir takım görüntülerin alıp farklı yayınlanmasının amacı, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi olarak Avrupa ve ABD gibi emperyal güçlere karşı zayıf göstermekti. Nitekim FETÖ ve diğer terör gruplarının yapmış olduğu girişimler ortaya çıktı. Bizim halkımız devlete ya da devleti yönetenlere karşı Fransa’daki gibi ülkeye ciddi zararlar verecek eylemler yapmaz. Biz elimize şanlı Türk bayrağımızı alırız, efendi gibi yürürüz. Ortalığı yakıp, yıkmak bizim genlerimizde yok. Maalesef Avrupa, Türkiye’ye karşı hep ikiyüzlü davranıyor. Batılılar, Türkiye için kazdıkları çukura kendileri düştü” dedi.
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