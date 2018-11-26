Fransa Gezisi’ne Batı kör, sağır!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Fransa’da, akaryakıt zamlarını halkın protesto etmesine polis orantısız güç kullanarak karşılık veriyor. Türkiye’de 2013 yılında Gezi Parkı olaylarını, Avrupa ve ABD basını yakından takip etmiş, Taksim’de başlayan olaylara canlı yayın araçları ve savaş muhabirleri göndermişti. Fransa’da 9 gündür süren eylemlere ve polisin protestoculara kullandığı orantısız güce kayıtsız kalan Avrupa ve ABD basını, bir kez daha çifte standardını ortaya koydu. Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, “Gezi Parkı olaylarında canlı yayın araçlarıyla gelen Avrupa basını ortalarda yok. Türkiye’ye karşı yaptırım uygularım tehditleriyle gelen Avrupa ülkeleri sesini çıkarmıyor. Fransa’da yaşanan olaylara kayıtsız kalıyor. Biran önce insan hakları teşkilatlarının olaylara müdahale etmesi gerekiyor” dedi.

“Olaylar için ülke olarak endişeliyiz”

“Fransa’da gerçekleşen olayları üzüntü içinde takip ediyoruz” diyen AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, “Bu görüntüler bizde olsaydı dünya ayağa kalkardı. Basın bu haberleri manşetlerden verirdi. Batılı ülkelerin liderleri endişelerini dile getirirlerdi. Türkiye’ye karşı yaptırım uygulayacaklarından bahsederlerdi. Fransa’da polisin protestoculara karşı orantısız güç uyguladığı, hatta orantısız gücün de üstünde kin ve nefretle yaklaştığını net olarak görüyoruz. Avrupa, medeniyeti kendisinde görüyor ama insan haklarını ihlal ettiğini kabul etmiyor. Aynı olayları mülteciler, sığınmacılar için de yapıyorlar. Birçok konuda insan hakları diye gırtlak patlatıyorlar ama iş kendilerine geldiğinde olayları örtbas etmeye çalışıyorlar. Fransa’daki olaylar için ülke olarak endişeliyiz. Biran önce insan hakları teşkilatlarının bu olaylara müdahale etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Batı, Türkiye’ye karşı hep iki yüzlü”

ASSAM Güvenlik Uzmanı Ersan Ergür ise, “Avrupa’nın bu tutumu Türkiye ve İslam ülkelerine karşı ikiyüzlülüğünün net olarak göstergesidir. Gezi olaylarında canlı yayın araçlarının Türkiye’ye gönderilmesi, bir takım görüntülerin alıp farklı yayınlanmasının amacı, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi olarak Avrupa ve ABD gibi emperyal güçlere karşı zayıf göstermekti. Nitekim FETÖ ve diğer terör gruplarının yapmış olduğu girişimler ortaya çıktı. Bizim halkımız devlete ya da devleti yönetenlere karşı Fransa’daki gibi ülkeye ciddi zararlar verecek eylemler yapmaz. Biz elimize şanlı Türk bayrağımızı alırız, efendi gibi yürürüz. Ortalığı yakıp, yıkmak bizim genlerimizde yok. Maalesef Avrupa, Türkiye’ye karşı hep ikiyüzlü davranıyor. Batılılar, Türkiye için kazdıkları çukura kendileri düştü” dedi.