Fransa felaketi yaşıyor! Ölü sayısını açıkladılar
Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 394 kişi öldü.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 40 bin 558 artışla 1 milyon 543 bin 321'e ulaştı.
Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 394 kişi öldü. Toplam can kaybı 38 bin 674'e çıktı.
Hastanelerde 4 bin 89'u yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 534 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1948 artışla 122 bin 662'e çıktı.
Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.