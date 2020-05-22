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Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire'den "Renault tamamen kapanabilir" açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-05-22 18:15:14 -
Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire'den "Renault tamamen kapanabilir" açıklaması

PARİS (AA) - Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fransız otomobil markası Renault'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi finansal sorunlar yaşadığını ve tamamen kapanabileceğini belirtti.

Le Maire, Europe 1 radyosunda Renault hakkında açıklamalarda bulundu.

Renault'nun salgın nedeniyle ciddi finansal sorunlar yaşadığını ifade eden Le Maire, markanın tamamen kapanabileceğini belirtti.

Le Maire, acil şekilde harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Ancak Renault'un bunun üstesinden gelebileceğini aktaran Le Maire, elektrikli araç konusunda teknolojik olarak dünyanın en iyi üreticilerden biri haline gelmenin Renault için en doğru strateji olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Le Maire, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte de Renault'nun 5 milyar avro mali destek talebinde bulunduğunu ancak bunu henüz onaylamadığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, Kovid-19 nedeniyle nisanda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 76,3 azalmıştı.


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