Fransa dün öyle bugün böyle

Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlığın bir benzerini 1970’lerde İngiltere ile yaşayan Fransa’nın, 1977’de uluslararası tahkim mahkemesine başvurduğu ortaya çıktı. Manş Adaları olarak bilinen, Fransa’ya yakın ancak İngiltere’ye ait adaların kıta sahanlığının 3 milden daha fazla olamayacağını savunan Fransa’nın mahkemeden lehte karar aldığı ve böylece Manş Denizi’ndeki İngiliz adalarının kıta sahanlığının 12 mille sınırlandırıldığı tespit edildi. Manş Denizi’nde İngiltere’ye ait adaların ana kara gibi kıta sahanlığı olamayacağını savunan Fransızların Doğu Akdeniz’de aksini iddia ederek kendi kendisiyle çelişmesi dikkat çekti.

Lisede PKK’ya güzelleme

Fransa’da Macron tarafından Elysee Sarayı’ndan ağırlanan PKK liderleri ve temsil ettikleri terör ideolojisi şimdi de liseli Fransız gençlerin ders kitabına girdi. 2020-2021 eğitim yılı için yardımcı kitap olarak hazırlanan eğitim materyalinde YPG paçavraları ve silahlı teröristlerin fotoğrafları yer aldı.