Fransa Doğu Akdeniz'e yerleşiyor! Macron: YPG'lilere çok şey borçluyuz

Macron, Çad'daki basın toplantısında, "Fransa, Levant'taki müdahalesini sürdürecek. Bugün orada askeri varlığa sahibiz" dedi.

YPG'li teröristlere göre hareket ediyor

ABD'nin öncülük ettiği uluslararası koalisyonun Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya dayanarak hareket ettiğinin unutulmaması gerektiğini dile getiren Macron, "Bu yüzden herkesi sorumluluğa çağırıyorum, onlara borçlu olduğumuzu unutmamalıyız" diye ekledi.