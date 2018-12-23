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Fransa Doğu Akdeniz'e yerleşiyor! Macron: YPG'lilere çok şey borçluyuz

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, ABD'nin askerlerini Suriye'den çekme kararı bağlamında, Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarını sürdüreceklerini belirtti.

23 Aralık 2018 Pazar 20:58
Fransa Doğu Akdeniz'e yerleşiyor! Macron: YPG'lilere çok şey borçluyuz

Macron, Çad'daki basın toplantısında, "Fransa, Levant'taki müdahalesini sürdürecek. Bugün orada askeri varlığa sahibiz" dedi.

YPG'li teröristlere göre hareket ediyor

ABD'nin öncülük ettiği uluslararası koalisyonun Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya dayanarak hareket ettiğinin unutulmaması gerektiğini dile getiren Macron, "Bu yüzden herkesi sorumluluğa çağırıyorum, onlara borçlu olduğumuzu unutmamalıyız" diye ekledi.

 

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Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 20:58
  1. Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron
  2. ABD
  3. Fransa
  4. Suriye
  5. Çad
  6. Doğu Akdeniz

YORUM YAZ

  • şenay doğan şenay doğan 19 dk önce
    SAFF 6 ARAF 156-157 allaha emanet olun
  • MehmetMehmet23 dk önce
    Zamanında Davutoğlu da böyle söylüyordu.
  • ironimanironiman29 dk önce
    biz de onlardaki sokak eylemlerini destekleyelim. kaynağı gizli olarak gaz maskesi, pizza, limon, sapan, kaldırım taşı gönderip destekleyelim. sonuçta birileri de ülkemizi bu konuda desteklemişti.
  • AydınAydın33 dk önce
    Önce donunu toplamanı salık veririm.

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