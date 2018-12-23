Fransa Doğu Akdeniz'e yerleşiyor! Macron: YPG'lilere çok şey borçluyuz
Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, ABD'nin askerlerini Suriye'den çekme kararı bağlamında, Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarını sürdüreceklerini belirtti.23 Aralık 2018 Pazar 20:58
Macron, Çad'daki basın toplantısında, "Fransa, Levant'taki müdahalesini sürdürecek. Bugün orada askeri varlığa sahibiz" dedi.
YPG'li teröristlere göre hareket ediyor
ABD'nin öncülük ettiği uluslararası koalisyonun Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya dayanarak hareket ettiğinin unutulmaması gerektiğini dile getiren Macron, "Bu yüzden herkesi sorumluluğa çağırıyorum, onlara borçlu olduğumuzu unutmamalıyız" diye ekledi.
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