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Aktüel Fransa devleti olağanüstü keşif diyerek duyurdu: 2 bin yıllık kalıntılar bulundu! Arkeologlar, böyle beklemiyordu
Aktüel

Fransa devleti olağanüstü keşif diyerek duyurdu: 2 bin yıllık kalıntılar bulundu! Arkeologlar, böyle beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2024-05-29 23:49:00 - 2024-05-29 23:58:58
Fransa devleti olağanüstü keşif diyerek duyurdu: 2 bin yıllık kalıntılar bulundu! Arkeologlar, böyle beklemiyordu

Fransa’da arkeologlar, 2 bin yıl öncesine ait at kalıntılarının bulunduğu dokuz büyük mezar ortaya çıkardı. Bu "olağanüstü" keşifte, yaklaşık altı yaşında olan 28 aygırın kalıntıları bulundu.

Fransa'da 2 bin yıl öncesine ait at mezarları bulundu.

Dokuz büyük mezarda 28 aygırın bulunduğu atlar, öldükten kısa bir süre sonra sağ taraflarına yatırılmış ve başları güneye bakacak şekilde çukurlara yerleştirilmişti.

Yakınlardaki bir mezarda ise başları batıya bakan iki köpeğin kalıntıları bulundu.

Fransa Ulusal Arkeoloji Araştırmaları Önleyici Enstitüsü'nden (Inrap) uzmanlar, karbon tarihleme yöntemiyle kalıntıların, Roma’nın eski Galya’yı fethetmesinin sonu ve antik Roma İmparatorluğu’nun başlangıcı olan M.Ö 100 ile M.S 100 yılları arasına ait olduğunu belirledi.

Fransa'da olağanüstü keşif: 2 bin yıllık kalıntılar bulundu - 1
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RİTÜELİN PARÇASI OLABİLİR

Arkeologlar hayvanların savaşta mı öldürüldüğünü yoksa bir ritüelin parçası olarak mı gömüldüğünü belirlemeye çalışıyor.

Kalıntılar parazitler açısından da inceleniyor ancak yalnızca erkek yetişkin atların gömülmüş olması, bir hayvan hastalığı olasılığını düşük kılıyor.

Kazı alanında ayrıca döneme ait binalar, hendekler ve bir ortaçağ yolu da bulundu.

İlk ortaya çıkarılan çukur, iki sıra halinde üst üste yerleştirilmiş 10 tam at iskeleti içeriyordu. Bu düzen, Fransa’nın başka yerlerinde yapılan önceki keşiflerle benzerlik taşıyor.

"ÖZENLE GÖMÜLMÜŞLER"

Inrap’taki arkeoloji operasyonun başkanı Isabelle Pichon, son bulunan kalıntının olağanüstü bir gizeme sahip olduğunu söyledi. “Gömüldükleri yer nedeniyle, Julius Caesar tarafından yapılan Galya savaşlarıyla bağlantılı olduklarını düşünüyoruz, ancak bu hâlâ sadece bir teori,” dedi.

Pichon, Roma ordusunun buradan geçtiğini bildiklerini ancak nasıl öldüklerine dair henüz bir kanıt bulamadıklarını söyledi. Ritüel bir gömü olasılığını da göz ardı edemeyeceklerini belirten arkeolog, atların yanlarına başka hiçbir nesne gömülmediğini bildirdi.

Kalıntıların nadirliği nedeniyle olağanüstü bir keşif olduğunu söyleyen Pichon, "Bildiğimiz şey, bu atların özenle gömüldüğü. Sadece çukura atılmamışlar, özen ve saygıyla muamele görmüşler.” dedi.

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