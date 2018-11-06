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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a suikast mi yapıldı?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a suikast girişiminde bulunulduğu son dakika olarak açıklandı. Peki Macron’un sağlık durumun nasıl? Macron'a suikasti kim yaptı, suikasti düzenleyenler yakalandı mı?

06 Kasım 2018 Salı 15:36
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a suikast mi yapıldı?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a suikast girişiminde bulunulduğu son dakika olarak açıklandı. Peki Macron’un sağlık durumun nasıl? Macron'a suikasti kim yaptı, suikasti düzenleyenler yakalandı mı?

Fransa Güvenlik Servisi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a suikast planlayan altı kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya tehlikesine dikkati çekerek ABD'ye bağımlı olmayan, egemen bir Avrupa Birliği (AB) ordusu kurmadıkça Avrupalıların güvende olamayacağını söylemişti.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 15:36
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  2. Fransa Güvenlik Servisi
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