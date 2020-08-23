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Aktüel Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Libya Başbakanı Serrac'ı Paris'e davet etti
Aktüel

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Libya Başbakanı Serrac'ı Paris'e davet etti

Yeniakit Publisher
2020-08-23 19:35:49 -
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Libya Başbakanı Serrac'ı Paris'e davet etti

TRABLUS (AA) - Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Paris'i ziyaret daveti aldı.

Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa'nın Trablus Büyükelçisi Beatrice Le Fraper Başbakan Serrac'ı telefonla aradı. Görüşmede Libya'daki gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Büyükelçi Le Fraper telefon görüşmesinde, ülkesinin uluslararası meşruiyete sahip hükümet ile Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) arasındaki son ateşkes girişimini desteklediğini belirtti.

Le Fraper ayrıca Macron'un Serrac'a en kısa zamanda Fransa'yı ziyaret davetini de iletti.

- Libya'da tarafların ateşkes çağrısı

Libya Başbakanı Serrac, cuma günü "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes yapılması ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" vermişti.

Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması gerektiğine dikkati çekerken tüm Libyalıların üzerinde anlaşacağı Anayasa hükümlerine uygun olarak, Başkanlık Konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısını yinelemişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih de Serrac'ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde "acil bir ateşkes ve Sirte'nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi'ne geçici olarak ev sahipliği yapması" çağrısında bulunmuştu.







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