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Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Al Nahyan'ı Şato'da ağırladı
Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Al Nahyan'ı Şato'da ağırladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Al Nahyan'ı Paris’in güneyinde bulunan Fontainebleau Şatosu'nda ağırladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 19:25:00 -
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Al Nahyan'ı Şato'da ağırladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

Macron, Paris’in güneyindeki Fontainebleau Şatosu'nda Nahyan ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

İkili, görüşmenin ardından şatodaki tiyatro salonunu ziyaret etti.

Görüşmeden önce Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve tüm bölgesel konular ele alınacak." ifadesini kullanıldı.

Macron ve Nahyan'ın görüşmesi nedeniyle ziyaretlere kapatılan şatoya en son resmi ziyaret Mayıs 2011'de dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından gerçekleştirilmişti.

Nahyan'ın Macron ile görüşmesiyle şatoya 1984'ten bu yana ilk kez yabancı bir ülkeden üst düzey ziyaret yapılmış oldu.

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