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Spor Fransa Bisiklet Turu
Spor

Fransa Bisiklet Turu

Turun 9. etabını UAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar kazandı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 18:19:55 -
Fransa Bisiklet Turu

İSTANBUL (AA) - Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 9. etabını, UAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar kazandı.

Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun 9. etabı, Pau ile Laruns yerel idareleri arasındaki 153 kilometreden oluşan dağ etabıyla gerçekleştirildi.

Müsabakada bitiş çizgisini 3 saat 55 dakika 17 saniye derecesiyle ilk sırada geçen Pogacar, Fransa Bisiklet Turu'nda kariyerinin ilk birinciliğini elde etti.

Dağ etabını, Jumbo-Visma takımından Sloven sporcu Primoz Roglic ikinci, Sunweb'den İsviçreli bisikletçi Marc Hirschi üçüncü sırada bitirdi.

Yarışı 2. sırada bitiren Primoz Roglic ayrıca 38 saat 40 dakika 1 saniyelik süreyle genel klasmanda zirveye yerleşerek sarı mayonun sahibi oldu.

Fransa Bisiklet Turu, salı günü Ile d'Oleron Le Chateau-d'Oleron ile Ile de Re Saint-Martin-de-Re yerel idareleri arasındaki 168,5 kilometreden oluşan düzlük etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.

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