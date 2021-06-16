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Spor Fransa-Almanya maçında ilginç anlar! Paraşütle sahaya iniş yaptı
Spor

Fransa-Almanya maçında ilginç anlar! Paraşütle sahaya iniş yaptı

EURO 2020 F Grubu'nda oynanan Fransa-Almanya maçında bir göstericinin, sahanın ortasına paraşütle iniş yaptığı anlar kısa süreli panik yaşattı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 00:50:00 -
Fransa-Almanya maçında ilginç anlar! Paraşütle sahaya iniş yaptı

EURO 2020 F Grubu’nda Fransa ve Almanya kozlarını paylaşırken, Münih’te oynanan maçın başlamasına saniyeler kala ilginç bir protesto gerçekleştirildi.

Sahanın ortasına indi

Futbolcuların sahaya çıktığı sırada sarı renkte bir paraşütçü, stadın ortasına iniş yaptı. Sahada kısa süreli panik yaşandı.

Yere iniş yaparken dengesini sağlayamayan protestocu kötü bir kaza geçirmekten ise son anda kurtuldu.

Gözaltına alındı

Taraftarlara çarpmaktan son anda kurtulan ve yeşil sahaya inen kişi, güvenlik görevlileri tarafından anında gözaltına alındı.

Saha kenarında tıbbi müdahalede bulunulan protestocunun paraşütünde Greenpeace ve ‘Defol petrol’ yazılı bir sloganın yer aldığı görüldü.

 

 

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