Fransa akıllanmıyor! Paris yanarken Fransız Adalet Bakanı PKK’lı teröristlerle buluştu

Fransa’nın başkenti Paris’te, terör örgütü PKK destekçileri, üç kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının ardından sokaklara dökülerek polisle çatıştı.

35 POLİS YARALANDI

Başkentte terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında 31 Fransız polisi yaralandı.

FRANSA AKILLANMADI

PKK yandaşlarının savaş alanına çevirdiği Fransa’da ise hükümet yetkilileri hala akıllanmadı.

3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıdan bir gün sonra Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti tarafından örgütün Fransa yapılanması CDK-F (Fransa Demokratik Kürt Konseyi) heyeti kabul edilmişti.

AZILI TERÖRİSTLER İLE BULUŞTU

Heyet içerisinde CDK-F sözcüsü Agit Polat kod adlı Ömer Polat da yer aldı. Adalet Bakanı tarafından kabul edilen heyette yer alan Ömer Polat’ın “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” ve “Terör Örgütü Propagandası yapmak” suçlarından Türkiye tarafından arandığı ortaya çıktı.

FRANSA MAL VARLIĞINI DONDURMUŞ

PKK’nın Fransa yapılanması CDK-F’in sözcülüğünü yapan ve Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti ile görüşen heyette yer alan Ömer Polat’ın 2019 yılında Fransa tarafından PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle mal varlığı dondurulan isimler arasında yer aldığı da tespit edildi.