Fransa Açık'ta son yarı finalistler belli oldu

İSTANBUL (AA) - Fransa Açık (Roland Garros) tenis turnuvasının son yarı finalistleri, erkeklende Novak Djokovic ile Stefanos Tsitsipas, kadınlarda ise Sofia Kenin ve Petra Kvitova oldu.



Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 11'inci gününde çeyrek final maçları tamamlandı.



Tek erkeklerde 2016 yılı şampiyonu dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, 17 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta'yı 4-6, 6-2, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup etti.



Turnuvanın 5 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas, 13 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev'i 7-5, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek Fransa Açık'ta ilk kez yarı finale çıkıp, Djokovic ile eşleşti.

Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin, dünya 57'ncisi vatandaşı Danielle Collins'i 6-4, 4-6 ve 6-0'lık setlerle 2-1 mağlup etti.

Organizasyonun 7 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ise klasmanın 66. sırasındaki Alman Laura Siegemund'u 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek Fransa Açık'ta 8 yıl aranın ardından yarı finale yükselirken, Kenin'in rakibi oldu.





- Kadınlarda finalistler yarın belli olacak





Tek kadınlar yarı final maçlarının oynanacağı turnuvada yarın, Sofia Kenin ile Petra Kvitova finale kalma mücadelesi verecek.

Günün diğer maçında ise kariyerlerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıkan dünya 54'üncüsü Polonyalı Iga Swiatek ile klasmanın 131. basamağındaki Arjantinli Nadia Podoroska korta çıkacak.







