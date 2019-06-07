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Fransa Açık'ta Djokovic-Thiem maçı ertelendi

Tek erkekler yarı finalinde Djokovic ile Thiem arasındaki karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi

07 Haziran 2019 Cuma 19:57
Fransa Açık'ta Djokovic-Thiem maçı ertelendi


ANKARA (AA) - Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Novak Djokovic ile Dominic Thiem arasındaki tek erkekler yarı final maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 13. günündeki tek erkekler yarı finaline, kötü hava koşulları damga vurdu.

Dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile geçen yılın finalisti 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem arasındaki mücadele, 1-1 eşitlikle devam ederken olumsuz hava koşulları nedeniyle üçüncü sette ertelendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Thiem, ilk seti 6-2 üstün kapatırken, kariyerinde biri Fransa Açık olmak üzere 15 grand slam şampiyonluğu bulunan 32 yaşındaki Djokovic ise ikinci seti 6-3 kazandı. Rakibinin servisini kıran Thiem, maçın ertelendiği üçüncü seti 3-1 önde götürüyor.

Turnuvada yarın, Djokovic ile Thiem arasındaki mücadelenin yanı sıra tek kadınlar finalinde Avustralyalı Ashleigh Barty ile Çek Marketa Vondrousova karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 19:57
  1. Dominic Thiem
  2. Fransa Açık
  3. Novak Djokovic
  4. Rafael Nadal

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