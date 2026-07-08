Sürücüleri sevindiren karar: Araç muayenesindeki ek ücret kaldırıldı

KARTLA ÖDEMEDE KOMİSYON ALINMAYACAK Yeni sistemi işletecek TURKA, kredi kartı ve banka kartıyla yapılacak araç muayene ödemelerinde herhangi bir komisyon uygulanmayacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, geçmiş dönemde araç sahiplerinden gelen geri bildirimlerin değerlendirildiği, özellikle kartlı ödemelerde alınan komisyonun en fazla şikâyet edilen konular arasında yer aldığı belirtildi. Bu doğrultuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda komisyon uygulamasına son verilmesi kararlaştırıldı.