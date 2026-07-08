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Sürücüleri sevindiren karar: Araç muayenesindeki ek ücret kaldırıldı

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Sürücüleri sevindiren karar: Araç muayenesindeki ek ücret kaldırıldı

Araç muayenesinde yeni dönem için geri sayım sürüyor; 2027’de yürürlüğe girecek düzenlemeyle, kredi kartıyla yapılan muayene ödemelerinde alınan komisyon ücreti tarihe karışacak.

#1
Foto - Sürücüleri sevindiren karar: Araç muayenesindeki ek ücret kaldırıldı

Araç sahiplerinin uzun süredir şikâyet ettiği kartla ödeme komisyonu için yeni düzenleme geliyor. Araç muayene hizmetlerinde 2027 yılında başlayacak yeni dönemle birlikte, muayene ücretini banka veya kredi kartıyla ödeyen sürücülerden ek komisyon alınmayacak. Böylece vatandaşların ödeme sırasında karşılaştığı ilave maliyet ortadan kalkacak.

#2
Foto - Sürücüleri sevindiren karar: Araç muayenesindeki ek ücret kaldırıldı

KARTLA ÖDEMEDE KOMİSYON ALINMAYACAK Yeni sistemi işletecek TURKA, kredi kartı ve banka kartıyla yapılacak araç muayene ödemelerinde herhangi bir komisyon uygulanmayacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, geçmiş dönemde araç sahiplerinden gelen geri bildirimlerin değerlendirildiği, özellikle kartlı ödemelerde alınan komisyonun en fazla şikâyet edilen konular arasında yer aldığı belirtildi. Bu doğrultuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda komisyon uygulamasına son verilmesi kararlaştırıldı.

#3
Foto - Sürücüleri sevindiren karar: Araç muayenesindeki ek ücret kaldırıldı

YENİ SİSTEM 15 AĞUSTOS 2027'DE BAŞLAYACAK Araç muayene hizmetlerindeki yeni dönem 15 Ağustos 2027 tarihinde resmen başlayacak.

#4
Foto - Sürücüleri sevindiren karar: Araç muayenesindeki ek ücret kaldırıldı

TURKA, 81 ilde kurulacak 249 sabit istasyon ve ilk etapta hizmete alınacak 100 mobil istasyonla faaliyet gösterecek. İlerleyen süreçte mobil istasyon sayısının 250'ye çıkarılması planlanıyor.

#5
Foto - Sürücüleri sevindiren karar: Araç muayenesindeki ek ücret kaldırıldı

DİJİTAL ALTYAPI GÜÇLENDİRİLECEK Yeni dönemde araç muayene işlemlerinin daha hızlı ve kullanıcı dostu hale getirilmesi hedefleniyor. Şirket, dijital altyapıyla desteklenen yeni nesil muayene sistemi sayesinde araç sahiplerinin işlemlerini daha kısa sürede tamamlayabilmesini ve hizmet kalitesinin artırılmasını amaçlıyor.

#6
Foto - Sürücüleri sevindiren karar: Araç muayenesindeki ek ücret kaldırıldı

TÜVTÜRK DÖNEMİ SONA ERİYOR Türkiye'de araç muayene hizmetleri yaklaşık 20 yıldır TÜVTÜRK tarafından yürütülüyor. Mevcut imtiyaz sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte hizmetler, yapılan ihale sonucunda işletme hakkını kazanan TURKA tarafından devralınacak.

#7
Foto - Sürücüleri sevindiren karar: Araç muayenesindeki ek ücret kaldırıldı

Yeni sistemin başlamasıyla birlikte özellikle kartlı ödeme komisyonunun kaldırılması, milyonlarca araç sahibi için önemli bir değişiklik olacak.

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