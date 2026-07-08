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Ekonomi Düzce fındığı Avrupa'da! 6 ayda 5 bin 973 ton ihracat
Ekonomi

Düzce fındığı Avrupa'da! 6 ayda 5 bin 973 ton ihracat

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Düzce fındığı Avrupa'da! 6 ayda 5 bin 973 ton ihracat

Düzce’den Avrupa Birliği ülkelerine yılın ilk yarısında 5 bin 973,3 ton iç fındık gönderilirken, üreticiler bahçelerde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Düzce’de fındık hem ihracatın hem de üreticinin en önemli gelir kapıları arasında yer almaya devam ediyor.

 

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihracatını sürdürüyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada 1. sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de yüzlerce aile tarafından üretiliyor.

 

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihracat verilerine göre bu yıl ocak ayında 811,7 ton, şubat ayında bin 26 ton, mart ayında 957 ton, nisan ayında bin 667,8, mayıs ayında ise 839,2 ton, haziran ayında 681,6 ton olmak üzere toplam 5 bin 973,3 ton fındık ihraç edildiği açıklandı.

Düzce'den AB ülkelerine 2025 yılında ise 16 bin 455 ton fındık ihraç edilmişti.

 

Yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fındık başta Düzce olmak üzere Ordu, Samsun, Sakarya, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bartın, Zonguldak ve Kocaeli gibi Karadeniz ve Marmara şehirlerinde de yaygın olarak yetiştiriliyor ve binlerce ailenin ekonomisine katkı sağlıyor. Son yıllarda Kahverengi kokarca ile mücadele eden çiftçiler yeni sezon için de hazırlıklara başladı.

Fındık para basıyorFındık para basıyor
Fındık para basıyorFındık para basıyor

Ekonomi

Fındık para basıyorFındık para basıyor

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