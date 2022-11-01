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Dünya Fransa, 1945'ten beri en sıcak ekim aynı geçirdi
Dünya

Fransa, 1945'ten beri en sıcak ekim aynı geçirdi

Fransa'da 1945'ten bu yana en sıcak ekim ayı kayda geçti.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 22:23:00 -
Fransa, 1945'ten beri en sıcak ekim aynı geçirdi

Fransa'da 1945'ten bu yana en sıcak ekim ayı kayda geçti.

Fransız Meteoroloji Kurumundan (Meteo-France) yapılan açıklamaya göre, Fransa'da 1945'ten bu yana en sıcak ekim ayı yaşandı.

Bu ay ülke genelinde sıcaklıklar ortalama 17 derece olurken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 5 derece üzerinde seyretti.

Fransa'da ekimin ikinci yarısında olağanüstü sıcak bir dönem de kayda geçti.

Korsika Adası'ndaki Figari köyünde 23 Ekim'de sıcaklıklar 32,5 derece, ülkenin güneyindeki Bordeaux kentinde de 16 Ekim'de 30 derece oldu.

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