Frank Walter Steinmeier kimdir? Frank Walter Steinmeier nereli kaç yaşında?
Almanya parlementosu 18. cumhurbaşkanını seçiyor. Cumhurbaşaknı adayları arasında mevcut cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier da bulunuyor. Frank Walter Steinmeier, Şubat 2017'de Almanya'nın 12'nci Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Peki Frank Walter Steinmeier kimdir? Frank Walter Steinmeier nereli kaç yaşında? Frank Walter Steinmeier asıl mesleği ne? Frank Walter Steinmeier hangi görevlerde bulundu? İşe Frank Walter Steinmeier hayatı, biyografisi.
Frank Walter Steinmeier kimdir? Alman siyasetin tecrübeli isimlerinden olan Frank-Walter Steinmeier, 1956'da bir marangoz babanın oğlu olarak Detmold kentinde doğdu.
Gissen kentindeki Justus-Liebig Üniversitesinde hukuk ve siyasi bilimler eğitimini alan Steinmeier, 1998'de SPD’nin iktidara gelmesinin ardından Başbakanlıkta İstihbarat Servislerinden Sorumlu Müsteşar ve daha sonra Başbakanlık Dairesi Başkanlığı yaptı. 2005-2009 ve 2013-2017 dönemlerinde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Steinmeier, 2009’da yapılan genel seçimlerde SPD’nin başbakan adayı oldu. SPD, bu seçimlerde yüzde 23 oranında oy alarak hükümette yer almadı.
Steinmeier, Şubat 2017'de Almanya'nın 12'nci Cumhurbaşkanı olarak seçildi. 66 yaşındaki 1 kız çocuğu babası Steimeier, 2010’da yargıç olan eşine bir böbreğini vererek gündeme gelmişti.