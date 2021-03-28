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Gündem Franco Frattini: Türkiye S-400'leri iade etmeyecek
Gündem

Franco Frattini: Türkiye S-400'leri iade etmeyecek

İtalya eski Dışişleri Bakanı Franco Frattini, "Beğen ya da beğenme, Türkiye vazgeçmesi zor bir stratejik ortak. Oyunun artık bittiğini hepimiz biliyoruz. Ankara S-400 füzelerini Moskova'ya iade etmeyecek" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 12:25:00 -
Franco Frattini: Türkiye S-400'leri iade etmeyecek

İtalya eski Dışişleri Bakanı Franco Frattini, ülke basınına Türkiye ve İtalya ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı son telefon görüşmesine dikkat çeken Frattini, Draghi'nin İtalya ile Türkiye arasındaki stratejik bağı anladığını belirtti.

Türkiye'nin İran, Rusya ve Çin eksenine girmemesi için Dışişleri bakanı olduğu dönemde İngilizlerle birlikte "Türkiye'nin dostları" adlı bir grup oluşturduklarını ifade eden Frattini, "Schröder ve Chirac hemen kapıyı kapattı, dikkatsiz bir hareketti. Bugün tüm çıkarlarımıza aykırı bir Ankara-Tahran-Moskova eksenine tanık oluyoruz" dedi.

"Türkiye S-400'leri iade etmeyecek"

Frattini, "Beğen ya da beğenme, Türkiye vazgeçmesi zor bir stratejik ortak. Oyunun artık bittiğini hepimiz biliyoruz. Ankara S-400 füzelerini Moskova'ya iade etmeyecek" dedi.

"Türkiye enerji merkezi"

Türkiye'nin Kazakistan, Azerbaycan ve Karadeniz'den geçen gaz ve petrol boru hatlarıyla halihazırda bir enerji merkezi olduğunu ifade eden Frattini, Libya ile yapılan MEB anlaşmasına değinerek Türkiye'nin tek bir hamle ile tüm Akdeniz Avrupa'sını atladığını belirtti.

"Türkiye Kafkasya ve Karabağ'da daha fazla söz sahibi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Fransa önderliğindeki Minsk grubunun uzun ve beyhude çabalarının ardından bir telefon görüşmesi ile Karabağ'da ateşkesi sağladığına dikkat çeken Frattini, "Kafkasya ve Dağlık Karabağ'da Türkiye ve Rusya daha fazla söz sahibi" ifadelerini kullandı.

star.com.tr

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