Franck Rıbery: Totti gibi olmak istiyorum

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Türkiye’de 2005 yılında yarım sezon Galatasaray forması giydikten sonra Marsilya’ya transfer olan Ribery 2008 yılının Temmuz ayında 30 milyon euro karşılığında Almanya’nın Bayern Münih takımına transfer oldu. Daha sonra 12 yıl formasını giydiği Bavyera ekibiyle 9 Bundesliga, 1 Şampiyonlar Ligi, 6 Almanya Kupası, 1 Fifa Dünya Kulüpler Kupası, 1 Almanya Lig Kupası, 5 Almanya Süper Kupası ve 1 UEFA Süper Kupası kazanan Franck Ribery’nin son durağı İtalyan ekibi Fiorentina oldu.

Ribery: “Totti gibi 40 yaşına kadar oynamak istiyorum”

Bayern Münih’ten ayrıldıktan sonra çoğu kişi Franck Ribery’nin kariyerini Suudi Arabistan ya da Katar’da sona erdireceğine inanıyordu ancak Fiorentina ile iki yıllık bir sözleşme imzaladıktan sonra, Fransız yıldız kariyerini 40 yaşına kadar devam ettirmeyi hedeflediğini açıkladı.

“Buraya geldiğim için mutluyum”

Transferde bu yaz Fiorentina, hem Ribery hem de Kevin-Prince Boateng'in imzaları ile hücum hattını güçlendirdi. Franck Ribery, Roma efsanesi Totti’yi örnek göstererek “Ona büyük saygı ve hayranlık duyuyorum. Futbol için özel bir sevgim var, bu benim hayatım ve bu yüzden Avrupa'da kaldım, kendimi çok istekli hissettiren bir kulübe geldiğim için mutluyum." dedi.

“Serie A harika bir lig”

36 yaşındaki Fransız yıldız kupalarla ve başarı öyküleriyle dolu 12 yıllık bir maceranın ardından, İtalya’ya hemen hemen her kupayı kazanan bir oyuncu olarak geldi. Bayern Münih’te elde ettiği başarılardan sonra İtalyan futbolunda da başarılı olmak istiyor. Fiorentina ile büyük başarılar elde etmek isteyen Ribery, “Serie A'ya geldim çünkü harika bir lig, Harika takımlar var.” ifadelerini kullandı.