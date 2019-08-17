Fraksiyonel Lazer nedir? Fraksiyonel Lazer tedavisi

Fraksiyonel Lazer sivilce, yanık, yara, sezaryen ve kesik izlerinin tedavisinde uygulanan en etkili yöntemlerdendir. Aynı şekilde cilt çatlakları ve ciltteki kırışıklıkların kozmetik açıdan düzeltilmesinde ve cildin yenilenmesinde bu yöntem kullanılır.

Tüm cildi etkilemeden, cildin uygulama yapılan kısmını etkilemektedir. Fraksiyonel lazer, dokuda ki suya tutunarak uygulandığı dokuyu buharlaştırmakta ve etki seviyesini kontrol edebilmektedir. Fraksiyonel lazer tedavileri için dermatoloji kliniğine başvurabilirsiniz.