FOX'a mektup gönderen HDP'li Selahattin Demirtaş'tan adaylık açıklaması!

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Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, FOX TV'ye gönderdiği mektupta 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olmaktan onur duyacağını ancak bunun mümkün olamayacağını belirterek 'ortak aday' tarifi yaptı.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden FOX TV'ye mektup göndererek cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Aday olmaktan onur duyarım ancak..."

FOX TV'nin yayınladığı mektupta 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'ortak aday' tarifi yapan Demirtaş, "Ortak aday olmaktan onur duyarım ancak “malum” nedenlerle şimdilik, bu seçimde ortak aday ben değilim" şeklinde konuştu.

6-8 Ekim olaylarının faili, terör tutuklusu Demirtaş, Orta Sayfa programına yolladığı mektupta muhalefetin ortak adayda uzlaşması gerekliliğine vurgu yaptı.

Ortak aday tarifi yaptı

Toplumun kutuplaştırıldığını ileri süren Demirtaş, aday için "rakipleriyle polemiğe girmek yerine sürekli toplumla konuşabilecek ferasete sahip, sinirleri de sağlam biri olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını hatırlatan sözlerinde "Geçen yüz yılın hatalarından dersler çıkarabilmeli, değişime açık ve cesur olmalı, helalleşme, yüzleşme, hesaplaşma dengesini iyi tutturmalıdır." dedi.

"Bu kriterlere yakın adaylar var"

Saydığı kriterlere uygun adayların olduğunu belirten Demirtaş, "Önümüzdeki seçim için bu kriterlere yakın aday veya adayların olduğunu biliyorum. Umarım böyle bir aday etrafında halk olarak birleşmeyi, barışmayı, demokrasimizi en güçlü şekilde kurmayı başarırız. Biz bunun için çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.