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Medya FOX TV'ye İsmail Küçükkaya tepkisi
Medya

FOX TV'ye İsmail Küçükkaya tepkisi

Eski eşi Eda Demirci eşine, ekonomik, fiziksel ve duygusal şiddet uygulayan İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'deki yayınında kullandığı “Her zamanki gibi adaleti savunacağım” ifadeler, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 19:55:00 - 2020-09-08 20:04:32
FOX TV'ye İsmail Küçükkaya tepkisi

Türkiye'ye karşı algı operasyonlarıyla bilinen FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya'nın sözleri sosyal medya kullanıcıları isyan ettirdi.

Programında "Her zamanki gibi sekizinci yılımda da adaleti savunacağım" ifadelerini kullanan İsmail Küçükkaya, vatandaşlar, "Bize haktan, adaletten bahsetme. Kadına şiddet uygulayanı TV’de görmek istemiyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

Geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, defalarca fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldığını söylemişti.

Aynı zamanda görsel sanatlar öğretmeni de olan Demirci yaşanan vahşeti şu ifadelerle anlatmıştı:

"İsmail benim sağlığımı, hayallerimi ve doğmamış çocuğumu çaldı"

Belli kesimin üç maymunu oynadığı olay sonrası Küçükkaya'ya tepki yağmıştı.

FOX TV yayınları
FOX TV yayınları

Medya

FOX TV yayınları

 

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