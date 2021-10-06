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Medya FOX TV'ye çok sert tepki: Utanmaz haysiyetsizler!
Medya

FOX TV'ye çok sert tepki: Utanmaz haysiyetsizler!

6-7 Ekim Kobani olaylarının yıldönümünde Selahattin Demirtaş'ın eşinin FOX TV'de konuk edilmesine tepki gösteren Zeki Bahçe, "Bu resmen PKK propagandası yapmaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 20:40:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın 6-7 Ekim Kobani olaylarının yıldönümünde FOX TV Çalar Saat Programına konuk edilmesi kamuoyunun sert tepkisi ile karşılandı.

'Yazıklar olsun'

İsmail Küçükkaya'nın programına en sert tepkilerden birisi de Zeki Bahçe'den geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bahçe, programda PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"6-8 Ekim olaylarının yıldönümünde Yasin Börü'nün katili Demirtaş'ın eşini Fox TV'ye çıkaran İsmail Küçükkaya, bu resmen PKK propagandası yapmaktır. Yazıklar olsun utanmaz haysiyetsizler."

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Yorumlar

Fox kapatılsın

Fox defol ABD'ye dön siyonist kanal.Bu kanalda çalışanların devlet sevgisinden ve devlete bağlılığından şüphe ederim.
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Nur

Bu adamlar maşa pkkda maşa değilmi fonlu adamlar dan bu beklenir
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