Fox TV'nin Tosun'u bu yazıyı okuyunca çok fena afallayacak

Savaş Özbey, köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden küçük Mahra’nın annesiyle polemiğe girip, kadıncağıza “Senin peşinden yarın geliyorum. Arsız, sefil!” diyerek hakaret eden Fox TV spikeri Gülbin Tosun'a ayar verdi. İşte Hürriyet gazetesindeki o yazı:

"Ben bir hayvan severim. Hele hele köpeklere... Hiç dayanamıyorum.

Aç bırakıldıklarında, otomobile bağlanıp çekildiklerinde, dövülüp eziyet edildiğinde, sadistçe patileri-kuyrukları kesildiğinde, yavrularıyla birlikte zehirlendiklerinde...

İçim yanıyor.

Dilleri olup konuşabilseler... “Durduk yere kötülük yapabilen şeytani yaratıklar” diye bahsederlerdi bizden. Benim gibi düşünenlerle alay etmek için isim takmışlar. “İtperest” diyorlar bize. Ama ben insanları da seviyorum. Hele hele çocuklara...

Hiç dayanamıyorum.

Antalya’da 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar başıboş hayvanlardan kaçarken kamyonun altında kaldığında, bacağı kesildiğinde, 23 gün can çekişip sonunda hayatını kaybettiğinde de...

İçim yanıyor.

Acılı anne-babaya Allah sabır versin, böyle büyük bir felaketle nasıl baş edilir, aklım hayalim almıyor.

Üstelik rahmetli yavrucak ve ailesi de hayvan severmiş. Kucağında oynaşırken, kedilerle birlikte uyurken falan fotoğrafları var kuzucuğun.

Bu işin tek bir çözümü var:

Hepsinin kısırlaştırılıp, başta tehlike yaratan hayvanlar olmak üzere, güvenli alanlara alınması.

Fox spikeri Gülbin Tosun, sosyal medyada Mahra’nın acılı annesiyle polemiğe girdi, kadıncağıza “Senin peşinden yarın geliyorum. Arsız, sefil!” diyerek hakaret etti.

Ne oldu şimdi bu?

Hayvan sevgisi mi? Acı yarıştırmak da neyin nesi?

Hem köpekler için üzülüp hem de çocuğunu kaybetmiş anneyle empati kurabilmek bu kadar mı zor?

İnsanın vicdanı, iyi kalpliliği sadece tek bir tarafa ipotekli olabilir mi?

Konu her ne olursa olsun, evladından olmuş birine yazılacak, söylenecek şey mi bu?

Hakaret ne demek? Tehdit ne demek? Çok üzüldüm, çok utandım.

Pek çok insan da benim gibi hissediyor olmalı ki sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü. İş Gülbin Tosun’un istifasını istemeye kadar vardı.

Meslektaşımsa bir durup düşünmek, yaptığı hatayı kavramak, telafi etmeye çalışmak yerine...

Nobranlığını sürdürdü:

“İşte ne kadar organize ve kötü amaçlı olduklarının kanıtı! Ne istifası? Hafta sonu gümbür gümbür yayındayım inşallah” yazdı. Sonuna da gülücük koydu.

Yapma ya Gülbin.

Hepimiz mi organizeyiz? Hepimiz mi kötü amaçlıyız?

Her iki durum için de üzülebilecek insanlar olabileceği ihtimali hiç mi aklına gelmiyor?"