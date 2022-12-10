FOX Tv'den bir final haberi daha! Yayından kaldırılmasına karar verildi
Fox Tv'nin büyük umutlarla ekranlara taşıdığı dizilerden final haberleri gelmeye devam ediyor. Kanal, Mert Yazıcıoğlu ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerinde yer aldığı Darmaduman için final kararı aldı.
Bu sezon yayın hayatına başlayan diziler teker teker final yapmaya devam ediyor. Fox Tv, reyting sıralamalarında uzun süredir beklentileri karşılayamayan bir dizisi için daha final kararı verdi.
Reyting oranlarındaki büyük kayıp sebebiyle televizyon dizileri teker teker ekran maceralarının sonuna geliyor. Son olarak Fox’un yeni sezonda yer verdiği iddialı gençlik dizisi “Darmaduman” için de final kararı alındı.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; iddialı başlayan fakat reytinglerde kanalın istediği çıkışı yakalayamayan dizi, 9. bölümde ekrana veda edecek.