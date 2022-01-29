FOX TV'de Maske Kimsin Sen rezaleti! Gece boyunca 'Sezen Aksu' şarkısı çalıp meydan okudular

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Yayınlanan bölümlerinde "Pagan" ve "Satanist" figürlerinin yer alması sebebi ile tepki çeken FOX TV'nin devşirme yarışma programı, Maske Kimsin Sen'de gece boyunca "Sezen Aksu" şarkısı çalınarak kamuoyuna adeta meydan okundu.

Aksu'ya bir destek de yabancı sermaye FOX'tan!

Sezen Aksu'nun, "Harika Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısında ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva validemize yönelik "cahiller" hakareti, çoğunluğu dindar kişilerden oluşan Türk toplumunun tepkisini çekmeye devam ediyor. Aksu'nun özür dilemeyerek, gelen tepkilere, "Beni öldüremezsin" sözleri ile verdiği cevaba, bir destek de yabancı sermayeli FOX'dan geldi.

FOX TV'de yayınlanan "Maske Kimsin Sen" adlı devşirme yarışmada, gece boyunca Sezen Aksu şarkıları çalındı. FOX TV'nin bu eylemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan "Basın ve Yayın Faaliyetleri" başlıklı genelgeden hemen sonra gerçekleştirmesi, "meydan okuma" olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli ve manevi değerlerimiz için tehdit unsuru haline gelen "Maske Kimsin Sen" ve benzeri programlar için tedbirler alınacağını Resmi Gaze'de yayımlanan genelge ile duyurmuştu.