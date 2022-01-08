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Medya FOX TV'de akıllara zarar yayın! Bunların derdi vatandaş değil para babaları!
Medya

FOX TV'de akıllara zarar yayın! Bunların derdi vatandaş değil para babaları!

FOX TV'de Doğan Şentürk moderatörlüğünde yayınlanan 'Orta Sayfa' programında, vatandaşın zamlardan etkilendiği belirtilerek yıllık ücreti 85 bin lira olan anasınıfı okulunun örnek gösterilmesi akıllara durgunluk verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 03:38:00 - 2022-01-08 03:42:28

 yeniakit.com.tr 

Türkiye’nin ekonomideki bağımsızlık mücadelesi sürerken muhalif medya algı operasyonlarını tüm hızıyla devam ettiriyor.

FOX TV'de Doğan Şentürk moderatörlüğünde yayınlanan ‘Orta Sayfa’ programında Nevşin Mengü, Murat Yetkin, Çiğdem Toker ve Deniz Zeyrek gündeme ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin yeni ekonomi modeline eleştiri

Pandemiden dolayı küresel çapta yaşanan ekonomik krizden söz etmeyerek Türkiye'nin, ekonomideki bağımsızlık mücadelesine yönelik adımlarının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir Müslüman olarak ‘nas’lar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim." açıklamalarının eleştirildiği programda akıllara zarar bir yayına imza atıldı.

Yıllığı 85 bin lira olan anasınıfını örnek gösterdiler

Vatandaşın zamlardan etkilendiği belirtilen programda, yıllığı 85 bin lira olan anasınıfı okulu üzerinden örnek gösterilmesi akıllara durgunluk verdi.

Doğan Şentürk'ten 'mağdurluk' edebiyatı

Dertlerinin vatandaş değil ‘para babaları’ olduğu gözler önüne serilen programda Şentürk'ün 'Mağduruz' diyerek yakınması ise dikkat çekti.

 

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