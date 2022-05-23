Fox Tv spikeri Gülbin Tosun'dan büyük skandal! Türkiye'yi ayağa kaldırdı

FOX TV haber sunucusu Gülbin Tosun, sosyal medya paylaşımıyla büyük tepki çekti. Tosun, sosyal medya üzerinden başıboş köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesine "Senin peşinden yarın geliyorum", "Arsız sefil" diye hakaret ederek tehditte bulundu.

Başı boş köpeklerle ilgili sitemini dile getiren acılı anne, Gülbin Tosun'un hakaretlerine maruz kaldı. 9 yaşındaki evladını kaybeden acılı anneye Tosun'un verdiği tepki, sosyal medyada gündem oldu.

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Gülbin Tosun bu yorumunun ardından, gelen tepkilerden sonra paylaşımını sildi. Ancak böyle bir vicdansızlığa imza atan birinin ana haber sunucusu olması tepkilerin büyümesine neden oldu.