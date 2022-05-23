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Medya Fox Tv spikeri Gülbin Tosun'dan büyük skandal! Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Medya

Fox Tv spikeri Gülbin Tosun'dan büyük skandal! Türkiye'yi ayağa kaldırdı

FOX TV'de hafta sonu haberlerini sunan spiker Gülbin Tosun, başıboş köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesini sosyal medya üzerinden tehdit etti. Tosun'un sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 09:20:00 -
Fox Tv spikeri Gülbin Tosun'dan büyük skandal! Türkiye'yi ayağa kaldırdı

FOX TV haber sunucusu Gülbin Tosun, sosyal medya paylaşımıyla büyük tepki çekti. Tosun, sosyal medya üzerinden başıboş köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesine "Senin peşinden yarın geliyorum", "Arsız sefil" diye hakaret ederek tehditte bulundu.

Başı boş köpeklerle ilgili sitemini dile getiren acılı anne, Gülbin Tosun'un hakaretlerine maruz kaldı. 9 yaşındaki evladını kaybeden acılı anneye Tosun'un verdiği tepki, sosyal medyada gündem oldu.

Geri adım attı

Gülbin Tosun bu yorumunun ardından, gelen tepkilerden sonra paylaşımını sildi. Ancak böyle bir vicdansızlığa imza atan birinin ana haber sunucusu olması tepkilerin büyümesine neden oldu.

 

 

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