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Medya FOX TV spikeri Gülbin Tosun: Ne yazık ki patlamadı
Medya

FOX TV spikeri Gülbin Tosun: Ne yazık ki patlamadı

FOX TV'de hafta sonları ana haber bültenlerini aktaran Gülbin Tosun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting alanında bulunan bomba haberini aktarırken konuşamadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 02:37:00 -

Dün Mardin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te yapacağı açılışlarda görev almak üzere şehre gidecek polis memurunun aracının altına gizlice uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirilmişti.

İki polis memuru fark etti

iki polis memurunun, aracın altındaki patlayıcıları erken fark ederek, ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen TEM büro amirliği ve bomba uzmanı ekiplerince patlayıcı düzenek imha edilmişti.

"Ne yazık ki patlamadı"

FOX TV'de hafta sonu ana haber bültenini sunan Gülbin Tosun'un yaşanan olayı aktarırken dili sürçmesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Tosun'un, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt'teki programında görevli bir polis memurunun aracının altına düzenlenmiş bir bomba düzeneği bulundu. Ne yazık ki o bomba patlamadan imha edildi" açıklamaları herkesi şaşırttı.

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