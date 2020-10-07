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Medya FOX TV 'Baraj'ı geçemiyor! İğrenç sahne… Ahlaksızlığı meşrulaştırdılar
Medya

FOX TV 'Baraj'ı geçemiyor! İğrenç sahne… Ahlaksızlığı meşrulaştırdılar

Ahlaksızlıkları göstermekten vazgeçmeyen FOX TV, bu sefer ‘Baraj’ dizisinde rezalete yer açtı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 16:55:00 - 2020-10-07 16:59:45
FOX TV 'Baraj'ı geçemiyor! İğrenç sahne… Ahlaksızlığı meşrulaştırdılar

Türkiye’de bazı diziler ahlaksız ve rezil sahneleriyle toplum yapısının altına dinamit yerleştirmeye devam ediyor.

ABD beslemeli FOX TV’de ekranlara gelen ‘Baraj’ dizisinde gayrimeşru ilişkiyi meşruymuş gibi gösterdiler.

Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük ve Feyyaz Duman’ın oynadığı ve son zamanlarda reytinglerde can çekişen ‘Baraj’ dizisinde skandal sahneye yer verildi.

Dizide Nehir ve Tarık karakterlerinin arasındaki gayrimeşru ilişki toplumun gözüne dakikalarca sokuldu. Baraj dizisinin bu tarz ahlaksız sahneyi yayınlaması, tam da reytinglerde düşüş yaşadığı döneme denk gelmesi kafalarda soru işareti bıraktı.

Diğer dizilerinde de gösterilmişti

FOX’un rezillikleri sadece bu diziyle sınırlı kalmadı.

Ahlaksız yaşam tarzının topluma empoze edilmeye çalışıldığı rezil dizilerin ekrana geldiği kanalda yayınlanan ‘Yasak Elma’ adlı skandal dizide Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yapılmıştı.

Ekranlarını adeta 'ahlaksızlığın propagandası'na açan FOX’un ‘Mucize Doktor’nda da skandal sahnelere yer verilmişti.

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