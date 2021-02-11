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Medya FOX TV ‘Baraj’a takıldı! Rezil diziye büyük şok
Medya

FOX TV ‘Baraj’a takıldı! Rezil diziye büyük şok

ABD beslemeli FOX TV’nin Sen Çal Kapımı dizisinden sonra Baraj dizisine de ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 12:00:00 -
FOX TV ‘Baraj’a takıldı! Rezil diziye büyük şok

Ahlaksız dizileri ile toplum yapısını hedef alan FOX TV’ye yine kötü haber geldi.

Reytinglerde bazen istediği sonuçları alamayan ve yurt dışından finanse ettiği dizilerin rezil sahnelerini topluma gösteren FOX TV RTÜK engeline takıldı.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı masaj, jakuzi ve duş sahnelerinin müstehcen nitelikte olduğu Sen Çal Kapımı dizisi RTÜK’ten idari para cezası almıştı.

Hatırlanacağı üzere Yasak Elma dizisinde Berk Oktay ve Nilperi Şahinkaya’nın oynadığı Çağatay ve Cansu’nun gayrimeşru ilişkiyi gösteren sahnesi de ceza almıştı.

Bir başka cezanın geldiği dizi ise Salı akşamları yayınlanmakta olan daha önce skandal sahnelere yer verilmesi gündem olan Baraj dizisine verildi. Biran Damla Yılmaz, Feyyaz Duman, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yavrucuk’un başrollerinde yer aldığı diziye toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen sahneleri nedeniyle ceza geldi.

RTÜK’ün yaptığı toplantı sonrasında Baraj dizisiyle ilgili yayıncı FOX TV’ye idari para cezası kesilmesine karar verildi.

“Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden nitelikte yayın yapıldığı” gerekçesi ile Baraj dizisi ceza alan yapımlar arasına katılmış oldu.

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