FOX, Türkiye'nin başına bela etti! Esra Ezmeci'nin son rezilliği Türkiye'yi ayağa kaldırdı

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Ekrana getirdiği projelerle Türkiye'de aile yapısına dinamit döşeyen FOX TV'nin ünlü edip kamuoyuna "psikolog" diye pazarladığı Esra Ezmeci, en son yaptığı ahlaktan yoksun paylaşımıyla tüm Türkiye'nin midesini bulandırdı.

Yıllarca cinsellik üzerinden sözde ilişki dersi vererek toplum ahlakını bozan Haydar Dümen’in ölümünü fırsat bilen Ezmeci'nin rezilliği vatandaşları sosyal medyada ayağa kaldırdı.

Çocukları tehdit ediyor!

Çocuklarında kullandığı sosyal medyada adeta zehir saçan Esra Ezmeci, son rezil paylaşımında "Kocamın kadınsı hareketleri var. Erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm. Ne yapmalıyım? Çocuklar var" sorusunu paylaşmış ve "Önce eşinizle konuşun. Mutlaka psikolojik desteğe yönlendirin." cevabını vermişti.

Bununla da yetinmeyen Ezmeci, yine sözde bir takipçisi eşinin kendisini zayıf kadınlarla, ardından da trans kişilerle aldattığını öne sürerek "Demek ki eşiniz farklı arayışlarda yeterince bedel ödememiş" demişti.

Kusturan son rezillik Türkiye'yi ayağa kaldırdı!

Takipçilerin geldiğini iddia ettiği ahlak dışı mesajları cevaplayıp, yayınlamak sureti ile topluma zehir saçan Ezmeci'nin son rezilliği görenlerin kusturdu.

"Kocamın çayına bağlılık için idrar koyuyorum, artık idrarsız bunun tadı garip diyor" şeklinde mide bulan sözde bir itirafı Ezmeci, bir de "Ay çaydan soğudum." yorumunda bulundu.

Bütün Türkiye'nin midesini bulan rezil kadına vatandaşlar çok sert tepki gösterdi. Ahlaksızlığın pompacısı haline gelen ve sosyal medyada çocuklar için büyük tehdit haline gelen Esra Ezmeci'nin daha fazla mide bulandırmasını istemeyen vatandaşlar "Bu rezil kadına kim dur diyecek?" sözleriyle Cumhurbaşkanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çağrıda bulundu.