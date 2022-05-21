  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FOX kendine yakışanı yaptı! Selçuk Tepeli kararı
Gündem

FOX kendine yakışanı yaptı! Selçuk Tepeli kararı

Yayınlarıyla ekranları kirleten FOX TV, canlı yayında yaptığı skandal canlı yayında rejiye bağırıp kameramanlara bardak fırlatan şovmen Selçuk Tepeli'yi sahiplendi.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 16:15:00 -

Hükümetin olumlu icraatlarını görmezden gelip mevcut problemleri duyurmak yerine şov yapmayı tercih eden FOX TV'nin algı operatörü Selçuk Tepeli son rezilliğiyle gündemi meşgul etti.

Tepeli'nin tarımla ilgili bir haberi sunmaya başlarken canlı yayında rejiye bağırıp kameramanlara bardak fırlatma şovu yaptı.

Büyük tepki çeken Selçuk Tepeli hakkında 'kapıya koyduldu' iddiaları ortaya atıldı.

İddialar sonrası gözler, yayınlarıyla ekranları kirleten FOX TV'ye çevrildi.

Selçuk Tepeli'nin kovulduğu yönündeki iddiaları yalanlayan kanalın üst düzey yöneticileri iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

 

 

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Neron11

Ben kovmayacaklarını söylemiştim, bu fox yönetiminden bağımsız bir hareket değildir 

murat yazgan

böyle iyi bu şovmen bu saatten sonra bitmiştir .
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay