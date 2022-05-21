FOX kendine yakışanı yaptı! Selçuk Tepeli kararı
Yayınlarıyla ekranları kirleten FOX TV, canlı yayında yaptığı skandal canlı yayında rejiye bağırıp kameramanlara bardak fırlatan şovmen Selçuk Tepeli'yi sahiplendi.
Hükümetin olumlu icraatlarını görmezden gelip mevcut problemleri duyurmak yerine şov yapmayı tercih eden FOX TV'nin algı operatörü Selçuk Tepeli son rezilliğiyle gündemi meşgul etti.
Tepeli'nin tarımla ilgili bir haberi sunmaya başlarken canlı yayında rejiye bağırıp kameramanlara bardak fırlatma şovu yaptı.
Büyük tepki çeken Selçuk Tepeli hakkında 'kapıya koyduldu' iddiaları ortaya atıldı.
İddialar sonrası gözler, yayınlarıyla ekranları kirleten FOX TV'ye çevrildi.
Selçuk Tepeli'nin kovulduğu yönündeki iddiaları yalanlayan kanalın üst düzey yöneticileri iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.