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Gündem FOX Haber'den tarihe geçecek 'yandaş'lık: Görevini yapmayan İmamoğlu, suçlanan hükümet!
Gündem

FOX Haber'den tarihe geçecek 'yandaş'lık: Görevini yapmayan İmamoğlu, suçlanan hükümet!

Fatih Portakal'ın mirasını devralan Fox Haber sunucusu Selçuk Tepeli, İBB'nin yönetimindeki metrobüs başta olmak üzere metro ve diğer toplu taşıma araçlarında yaşanan kalabalıktan AK Parti iktidarını sorumlu tutarak görülmemiş bir yandaşlığa imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 22:25:00 - 2021-02-08 22:35:22

 Yeniakit.com.tr 

Fox Ana Haber'de tarihte görülmemiş bir 'yandaş'lığa imza atıldı. Selçuk Tepeli, CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki toplu taşıma araçlarında yaşanan kalabalıktan AK Parti iktidarını sorumlu tuttu.

'Bir mesai düzenlemesi yapılamadı'

"Biliyorsunuz toplu taşımada çok ciddi sıkıntılar var. Biz mesaiye gidiyoruz ama koronavirüs çalışıyor." diyerek yorumuna başlayan Fox Haber Sunucusu Tepeli, "İnsanlar çalışmak zorunda. Peki ne olacak?" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki toplu taşıma araçlarında yaşanan sıkıntıdan iktidarı sorumlu Fox Haber 'Ahlaksız habercilik nasıl yapılır' sorusunun cevabını verdi:: "O düzenlemeyi mülki amirliklerin, valiliklerin, İç İşleri Bakanlığı'nın, hükümetin yapması lazım. Fakat bir mesai düzenlemesi yapılamadı."

İBB Sözcüsü Ongun, Aralık ayında itiraf etmişti

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Aralık ayında bir tablo paylaşmış ve toplu taşımada sefer sayılarının düştüğünü bizzat kendisi itiraf etmişti. Paylaşılan tabloya göre; 2019'da 46 bin 745 olan sefer sayısının 46 bin 59'a, araç sayısının da 5 bin 250'den 5 bin 245'e düşürüldüğü ortaya çıktı.

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İmamoğlu cevap vermek yerine Yeni Akit'i hedef almıştı

CHP'li Ekrem İmamoğlu düzenlediği bir toplantıda, Akit Tv muhabirinin 'toplu taşıma araçlarındaki kalabalığın sebebi nedir?' sorusuna verecek cevabı olmadığı için Yeni Akit Gazetesi'ni hedef almıştı. İmamoğlu bile toplu taşımadaki kalabalığın kendi sorumluluğunda olduğunun farkındayken, Fox Haber'in yaptığı yorum ise izleyenleri güldürdü.

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