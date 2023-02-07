Fox haber AFAD'ı yalanıyla hedef alırken, AFAD'ın aracı kadraja girdi!
Ekranda Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının deprem bölgesindeki çalışmaları yer alırken, "TSK nerede?" diye soran Fox TV'de bir rezalet daha patlak verdi.
Yeniakit.com.tr
Türkiye 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketinin acısını yaşarken, yurt dışı merkezli Fox TV ise, depremle mücadele sürecini yalanlarıyla karalamayı sürdürüyor.
Gaziantep'te bir enkazın yanı başında yayın yapan Fox TV muhabiri, AFAD ekiplerinin bölgede olmadığı yalanını söyledi.
İzleyenleri aptal yerine koyan Fox muhabiri AFAD'ı hedef alırken, AFAD'a ait bir arama kurtarma aracı kameranın açısına girdi.
Fox muhabiri söylediği yalanın ayyuka çıkmasına karşın utanmayarak bildiğini okumayı sürdürdü.
İlgili yayına sosyal medyada tepki yağdı.