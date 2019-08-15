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Fotokapan ve GPS'li tasmalarla yaban hayatı kontrol altında

"Ormancılık ve Tabiat Turizmi" alanında ihtisas üniversitesi olan Kastamonu Üniversitesinde fotokapan görüntüleri ve GPS'li tasmalardaki verilerden yararlanılarak ekolojik modellemeler yapılıyor- Dr. Öğretim Üyesi Özkan Evcin:- "Fotokapan çalışmalarının Türkiye genelinde artması, özellikle önceden tespit edilemeyen türlerin de tespit edilebilmesini sağlamaktadır"

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:25
Fotokapan ve GPS'li tasmalarla yaban hayatı kontrol altında

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Türkiye'deki "Ormancılık ve Tabiat Turizmi" alanında tek ihtisas üniversitesi olan Kastamonu Üniversitesinde fotokapanlar ve GPS'li tasmalar yardımıyla yaban hayatı kontrol altına alınıyor.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü iş birliğinde kentte yaban hayatının olduğu bölgelere yerleştirilen fotokapanlar ve yaban hayvanlarına takılan GPS'li tasmalar yardımıyla 4 yıldır yaban hayatı görüntüleniyor.

Bu verilerden yola çıkılarak yaban hayatıyla ilgili modellemelerle, yaban hayatı korunuyor ve avlak sahaları belirleniyor.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi ve proje koordinatörü Özkan Evcin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz Bölgesi'nde fotokapanlar ve GPS'li tasmalar yardımıyla yaban hayatını izlediklerini belirtti.

Fotokapanlara kurt, karaca, tilki, sansar, ayı, yaban domuzu, yılkı atları, çakal, kızıl geyik gibi hayvanların görüntülerinin yansıdığını anlatan Evcin, hayvanların günlük aktivitelerini takip ettiklerini vurguladı.

Kastamonu Üniversitesinin geçtiğimiz yıl itibarıyla ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisas üniversitesi olduğuna işaret eden Evcin, "Bu bağlamda yaban hayatı çalışmalarını daha da artırdık. Bu nedenle yaban hayatı anlamında yeni yaklaşımlar farklı yöntemler deniyoruz. Bunlardan bir tanesi modelleme. Avlak sahalarının yönetimi ve yaban hayatı sahalarının belirlenmesinde modellemeleri kullanıyoruz." dedi.

Ekolojik modelleme yapmak için fotokapan ve GPS'li tasmalardan yararlandıklarını belirten Evcin, şunları anlattı:

"Bu şekilde hem hayvanın ekolojisini tespit ediyoruz hem de yaban hayatına mensup her hayvan türü için farklı farklı sahalar belirleyebiliyoruz. Yaban hayvanının tercih etmesi gereken sahaları yaban hayatı sahaları olarak belirleyip buraları koruma zonları, çekirdek zonları ve av yapılabilecek sahalar olarak belirliyoruz. Bunun için GPS'li tasmalar ve fotokapanlardan yararlanıp modellememizi yapıyoruz. Bu çalışmaların sonucunda yeni avlak sahalarının daha etkin bir yönetimi ortaya çıkacak. Direkt olarak bütün sahanın yaban hayatına açılması ya da avlağa açılması yerine artık daha spesifik, daha noktasal hayvanı ve türü koruyacak, sürdürülebilirliği sağlayacak alanlar tespit edilmiş olacak. Fotokapan çalışmalarının Türkiye genelinde artması özellikle önceden tespit edilemeyen türlerin de tespit edilebilmesini sağlamaktadır."

Fotokapan ve GPS'li tasma çalışmalarını Batı Karadeniz Bölgesi'nde sürdürdüklerini kaydeden Evcin, bu şekilde yaban hayvanlarını ürkütmeden birçok tespit yapılabildiğini aktardı.

Evcin, çalışmaların sadece Batı Karadeniz için değil, tüm Türkiye için önem taşıdığını ve çalışmaları sürdüreceklerini sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:25
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  2. GPS
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  4. yaban hayatı

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