Fotoğraf tutkunları 'Hizan'a hayran kaldı

Bozulmamış doğası, tarihi dokusu, cana yakın insanları ve asırlık taş evleriyle her yıl çok sayıda turisti ağırlayan Bitlis'in Hizan ilçesi, sonbaharda da fotoğraf tutkunlarının ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor.

Temiz havası, suyu, yemyeşil dağları, nehirleri ve doğal yapısıyla "yeryüzü cenneti"ni andıran ilçe, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Doğal güzellikler ve yaşam ile taş evleri görüntülemek için yüzlerce fotoğraf sanatçısının geldiği ilçe, bugünlerde de büründüğü renk cümbüşüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Edirne, Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'dan gelen fotoğraf tutkunları, ilçenin köylerini dolaşarak karşılaştıkları güzellikleri fotoğraf karelerine yansıttı.

"Bu coğrafyaya hayran olmamak elde değil"

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Fatih Özdemir, 9 gün sürecek Hizan, Bingöl ve Tunceli sonbahar konulu fotoğraf gezisi kapsamında ilçeye geldiklerini söyledi.

İki gün boyunca ilçenin birbirinden güzel köylerinde yaşama ilişkin fotoğraf çektiklerini belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Sonbahar renklerinin en iyi durumda olduğu günlerde gelmeyi özellikle tercih ettik. Bu coğrafyaya hayran olmamak elde değil. Birbirinden kaliteli fotoğraflar çektik. Geçen yıl da buraya gelmiştik ama doyamadık. Arkadaşlarımızla tekrar gelmek için sözleştik. Çok da memnun kaldık. Hizan'ın mistik bir dokusu var. Şelaleleri, köprüleri ve özellikle sonbaharı anlatan mekanları oldukça zengin. Taş evler bizim için fotoğrafın temelini oluşturuyor. Bundan sonra da düzenleyeceğimiz gezilere Hizan'ı ekleyeceğiz."