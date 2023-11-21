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Yerel Fotoğraf çekmek isterken dalgaların arasında kaldı! O anlar böyle görüntülendi
Yerel

Fotoğraf çekmek isterken dalgaların arasında kaldı! O anlar böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-11-21 12:06:00 -

Çatalca’da sahilde fotoğraf çekmek isteyen vatandaş dalgaların arasında kaldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Pazar günü Çatalca Karacaköy Mahallesi Evcik plajında meydana geldi. İddiaya göre, fırtınanın denizde oluşturduğu dalgaların fotoğrafını çekmek için sahile giden Cemal İlhan Kutanoğlu, bir anda gelen dalgaların arasında kaldı. Suyun içinde kaybolan Kutanoğlu, arkadaşları tarafından kurtarılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dev dalgaların arasında kaldığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

 

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